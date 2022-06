Lezingen, tentoonstellingen en pianospel in klooster van Herkenrode

Toerisme Vlaanderen is sinds enkele maanden eigenaar van de hele abdijsite Herkenrode in Hasselt. Samen met erfgoedorganisatie Herita en de stad Hasselt stippelen zij de toekomst uit, maar ze betrekken daarbij iedereen die nu al aanwezig is op de site.

Voor deze zomer zijn er al enkele concrete activiteiten gepland in het klooster. Directeur van Herkenrode Paul Lambrechts somt ze op: "Het klooster wordt in die zin opengezet, dat het een plek wordt waar je naar lezingen kan komen luisteren en een concert kan meepikken. Er is ook een piano neergezet die daar de hele maand juli staat, dus bij deze een oproep naar wie daar een 'abdissenkwartiertje' wil doen op de piano. En in augustus komt er waarschijnlijk een ambachtsman daar ter plekke werken."