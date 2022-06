Stad Antwerpen krijgt kritiek voor onkritische webpagina over August Borms die met nazi's collaboreerde 

"Het Bormshuis is een museum en een documentatie- en archiefcentrum over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Het is genoemd naar August Borms (1878-1946), een Vlaams-nationalistische voorman." Zo staat te lezen op de website van de Stad Antwerpen bij het overzicht van alle documentatiecentra in de stad. Maar is dat correct en gepast?

In de nasleep van het nieuws over de vernieling van Borms' graf in Merksem is er op sociale media ophef ontstaan over deze onkritische tekst. Borms was meer dan enkel een voorman van de Vlaamse beweging. Hij collaboreerde tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, werd daar twee keer voor veroordeeld en uiteindelijk ter dood gebracht.