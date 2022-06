Mannen die aardbeienautomaten openbraken in West- en Zuid-Limburg zijn aangehouden

Begin juni kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad ’s nachts een melding van twee verdachte personen in de omgeving van een aardbeienautomaat in de Wijerstraat in Herk-de-Stad. Toen de politie aankwam, waren ze niet meer te zien, de automaat was ook niet opengebroken. Wel bleek uit het onderzoek dat in de buurt een verdachte wagen was opgemerkt. Op andere plaatsen in Herk-de-Stad, Lummen, Vlijtingen en Wellen werden de aardbeienautomaten wel opengebroken. In het totaal werd daar voor 2.000 euro aan opbrengsten gestolen.