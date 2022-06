Molenbeeks jeugdwerk na schietpartijen: "Onze buurtjongeren zijn hier niet bij betrokken"

“Sensibilisering is moeilijk als iemands enige doel is om vlug geld te verdienen,” zegt Haes van D’Broej. “Naar mijn ervaring leeft er weinig interesse om zich aan te sluiten bij onze werking. Het enige wat wij kunnen proberen, is contact blijven leggen.” Haes spreekt over een toename in schooluitval, zowel in het Franstalig als Nederlandstalig onderwijs en dat in heel Brussel. “Die jongeren hebben een gebrek aan perspectief en alternatieven. We spreken over wijken waar mensen op hun tanden moeten bijten om rond te komen. De economische crisis speelt zeker ook mee.” Hij hoort tegenwoordig 12- tot 15-jarigen uitspraken doen als “makkelijk geld verdienen, moet kunnen”.