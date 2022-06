Moordenaar Kitty Van Nieuwenhuysen krijgt penitentiair verlof

De 23-jarige Kitty Van Nieuwenhuysen werd eind 2007 in Lot (Beersel) doodgeschoten. Ze was samen met haar collega opgeroepen voor een homejacking in Lot. Eenmaal ter plaatse werd hun combi meteen onder vuur genomen. Van Nieuwenhuysen kwam daarbij om het leven, haar collega raakte zwaargewond.

De drie daders konden enkele weken later worden opgepakt. In 2011 werden Nourredine Cheikhni, Hassan Iasir en Galip Kurum door het hof van assisen veroordeeld tot 30 jaar opsluiting voor de moord op de jonge politievrouw. Cheikhni is al enkele jaren op vrije voeten, Iasir is sinds eind 2021 vrij onder voorwaarden nadat hij al een half jaar onder elektronisch toezicht had gestaan. Kurum, die waarschijnlijk de dodelijke schoten loste, zit inmiddels veertien jaar in de cel. Hij had vorig jaar een aanvraag tot beperkte detentie ingediend. Daarbij zou hij overdag de gevangenis mogen verlaten, maar 's avonds wel moeten terugkeren. Zijn verzoek werd geweigerd door de strafuitvoeringsrechtbank, maar hij kreeg nu wel penitentiair verlof toegekend.



Hij mag viermaal telkens 36 uur de gevangenis verlaten. Kurum mag tijdens die verlofdagen geen contact hebben met de slachtoffers en moet wegblijven uit Leuven, Beersel, Halle, Sint-Pieters Leeuw, Edingen, Tubeke, Etterbeek, Elsene en Gent.