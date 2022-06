Nieuwe Antwerpse ziekenhuisgroep "ZAS" kiest zelfde naam als zeescouts: "Spijtig toeval, maar geen naamsverandering"

Het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) liet nog weten dat er wat hen betreft er in Antwerpen zeker plaats voor 2 ZAS’sen is. "Net als jullie houden wij van de stroom die een levensader is voor onze stad. Dat we een paar letters gaan delen, hadden we al gezien. Maar niet getreurd: wij hebben geen enkele ambitie om in jullie vaarwater te komen en scoutsactiviteiten op te zetten. Dichter dan het Kempisch Dok (ZNA Cadix) en met ons medisch centrum Kaai 142 komen we niet bij het water (tenzij iemand in gevaar is). Om het met die andere naamkwestie te zeggen: vooruit met ZAS! Op het water en als ziekenhuis."