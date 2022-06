Nieuwe politieke crisis dreigt in Italië

"Vandaag verlaten ik en vele andere collega's de Vijfsterrenbeweging. We verlaten wat morgen niet langer grootste macht in het parlement zal zijn", zei de 35-jarige Di Maio. Het vertrek van de Minister van Buitenlandse Zaken uit de partij volgt na meningsverschillen met de voormalige premier en huidige voorzitter van de Vijfsterrenbeweging Giuseppe Conte over wapenleveringen aan het door Rusland binnengevallen Oekraïne.

De buitenlandminister beschuldigde Conte en andere partijleden ervan de positie van Italië te verzwakken door zich te verzetten tegen wapenleveringen aan Kiev, waarvoor de regering van de partijloze premier Mario Draghi ijvert. Maar ook daarvoor al lagen beide politici met elkaar overhoop.



Di Maio - die tussen 2017 en 2020 zelf de Vijfsterrenbeweging leidde - start nu een nieuwe politieke partij op die "Insieme per il futuro" (Samen voor de toekomst) heet. Volgens lokale media zouden al zestig parlementsleden van de Vijfsterrenbeweging hebben toegezegd om zich bij hem aan te sluiten.

De Vijfsterrenbeweging was sinds de parlementsverkiezingen in 2018 de grootste partij in het Italiaanse parlement. Onlangs boekte ze nog een nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is voorlopig niet duidelijk of de zet van Di Maio ook gevolgen heeft voor de regering van premier Draghi.