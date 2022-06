Finish van Omloop Het Nieuwsblad blijft 3 jaar langer in Ninove: "Belangrijk uithangbord voor de stad"

De stad wil zich graag profileren als als wielerstad. "Tot 2011 heeft de stad gedurende 39 jaar de finish van de Ronde van Vlaanderen georganiseerd", legt De Jonge uit. "Toen die aankomst verschoof naar Oudenaarde, wilden we onze inwoners verwennen met een ander wielerfeest."

Of de finish van de Omloop Het Nieuwsblad de komende jaren in het centrum van Ninove blijft liggen, is nog niet duidelijk. "Praktisch gezien is dat niet altijd ideaal, dus we bekijken om de meet naar de rand van de stad te brengen."