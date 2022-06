11-jarige fietser in kritieke toestand na aanrijding bus De Lijn in Edegem

In de Drie Eikenstraat ter hoogte van de Ter Borchtlaan in Edegem is een 11-jarige jongen zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De jongen stak met de fiets de straat over toen hij werd aangereden door een bus van De Lijn. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een deskundige komt ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het kruispunt is er versperd.