Oorlogsmonument in Maasmechelen slachtoffer van vandalen

Maar op 10 januari was het zo mistig dat ze de weg kwijt raakten. Toen ze terug de “Rijn” zagen, bleek dat de “Maas” te zijn. Het vliegtuigje maakte een noodlanding in Vucht, waar Vuchtenaar Engelbert Lambrichts toevallig de bladeren in een wei stond bijeen te harken. De twee Duitse majoors vroegen Lambrichts lucifers, om te vermijden dat de plannen in handen zouden komen van de vijand. Maar voor ze de invalsplannen verbrand hadden, werden ze door de Belgische korporaal Rubens ingerekend.