Pastoor van Lummen krijgt ook Halen en Herk-de-Stad onder zijn hoede: "Eerste Limburgse priester met drie gemeenten"

Dat een priester drie gemeenten onder zijn hoede krijgt, is volgens vicaris-generaal Karel D’Huys van het bisdom Hasselt heel uitzonderlijk. "En voor Limburg is het zelfs uniek. Het wordt een hele uitdaging. "Maar ik sta er niet alleen voor", vertelt pastoor

Pastoor Vandekerkhof zal dus heel wat kilometers moeten afleggen in Lummen, Herk-de-Stad en Halen, want hij krijgt nu in totaal 14 parochies onder zijn hoede. Maar hij krijgt wel hulp van een pater en een diaken. Tony Vandekerkhof is 62 jaar. "Als mijn gezondheid het toelaat, zal ik op mijn 75ste op pensioen gaan”, klinkt het.