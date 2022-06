PFAS ontdekt op twee plaatsen in Aarschot

Een reden tot paniek is er volgens de burgemeester evenwel niet. "We maken een onderscheid tussen inwoners die in een straal van 100 meter en 500 meter rond de verontreinigde site wonen. Mensen die in een straal van 100 meter rond één van de sites wonen, zullen deze week nog een brief krijgen met informatie over de verontreiniging en over de voorzorgsmaatregelen. Zo raden we hen aan om geen groenten uit de tuin meer te eten en eitjes van hun kippen te laten linksliggen." Mensen die in een straal van 500 meter rond een site wonen, worden opgeroepen om geen putwater meer te gebruiken.