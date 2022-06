Oppositiepartij CD&V protesteert op Ekerse markt tegen hervorming loketwerking stad Antwerpen

CD&V trok vanmorgen naar de markt in Ekeren om actie te voeren tegen het afbouwen van de loketwerking in verschillende districten. Het stadsbestuur wil naar 4 regioloketten gaan in Deurne, Merksem, Antwerpen en Wilrijk, die meer open zijn. In de andere 5 districten zullen de loketten dan nog maar 2 dagen per week open zijn, in plaats van 4. Er komen wel digitale, onbemande contactpunten bij, maar dat is niet voor iedereen genoeg, klinkt het bij CD&V, ook al werd er tijdens de coronapandemie al meer digitaal gewerkt.