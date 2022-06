Zomeruittocht begint in mineur: deze impact wordt verwacht door de stakingen bij Brussels Airlines en Ryanair

De piloten en het cabinepersoneel van Ryanair leggen eveneens het werk neer. Zij doen dat op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni. Bij de Ierse lagekostenmaatschappij heerst onvrede over mislukte onderhandelingen over een nieuwe cao. De vakbonden klagen aan dat er geen respect is voor de Belgische arbeidswetgeving, en dat een personeelsdienst in ons land ontbreekt.