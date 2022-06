Saudische kroonprins officieel ontvangen in Turkije, bijna vier jaar na moord op journalist Khashoggi

Volgens Turkse functionarissen zullen er tijdens het bezoek deals worden ondertekend over energie, economie en veiligheid. Voorts zou er een plan in de maak zijn om Saudische fondsen de kapitaalmarkten in Turkije te laten betreden.

De Turkse economie staat zwaar onder druk door een dalende lira, bovendien is de inflatie opgelopen tot meer dan 70 procent. Volgens experts zouden Saudische fondsen en buitenlandse valuta Erdogan erg kunnen helpen in de aanloop naar de Turkse verkiezingen in 2023, die hij graag wil winnen.

De ontmoeting van de Saudische kroonprins met Erdogan maakt deel uit van een rondreis waarbij hij eerder deze week een bezoek bracht aan Egypte en Jordanië.