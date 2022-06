School Uvalde wordt afgebroken na bloedbad: "Je kan overlevende kinderen niet vragen terug te keren"

"Je kan een kind niet vragen om terug te keren naar die school", dat zei Don McLaughlin, de burgemeester van het getroffen stadje Uvalde tijdens een raadsvergadering. De Elementary School zal worden afgebroken en er komt een nieuwe school voor zo’n 600 leerlingen. De burgemeester gaf ook mee dat er nog geen specifiek tijdsplan was. Het gebeurt vaker dat schoolgebouwen in de VS worden afgebroken na een schietpartij met veel doden. Ook de lagere school Sandy Hook in Connecticut werd gesloopt. In 2012 werden in deze school 20 kinderen en 6 medewerkers doodgeschoten. Er kwam een nieuwe school in de plaats. Ook de universiteit Virginia Tech werd helemaal gerenoveerd, daar vielen 32 doden in 2007.

"Schandelijke mislukking"

De aankondiging van de burgemeester komt er in een poging om de gemoederen te bedaren. Sinds de schietpartij is er forse kritiek op het politiedepartement in Uvalde, omdat ze mogelijk de schutter eerder hadden kunnen stoppen en zo levens hadden kunnen redden. Het hoofd van de veiligheidsdiensten in Texas, Steven McCraw, kwam daarover gisteren getuigen in een hoorzitting voor de Texaanse Senaat. Hij noemde de reactie van de politie een "schandelijke mislukking", het tegenovergestelde van alles wat bekend is over hoe er moet worden gereageerd tijdens een dergelijke crisis.

McCraw kwam met ontluisterende informatie over wat er zich op die 25e mei heeft afgespeeld, toen een 18-jarige dader een bloedbad aanrichtte op de lagere school in Uvalde. Een panel van senatoren onderzoekt deze dramatische schietpartij.



De politieagenten hadden wapens, de kinderen hadden er geen

Binnen zeven minuten na de eerste 911-oproep waren negen agenten ter plaatse om de schutter te confronteren, van wie twee met geweren, getuigde directeur McCraw. "Maar de agenten wachtten meer dan een uur op een sleutel van het klaslokaal, terwijl niemand van hen op een of ander moment geprobeerd heeft om de deur te openen", klonk het nog. "Mogelijk was de deur niet eens op slot." "De politieagenten hadden wapens, de kinderen hadden er geen. De officieren hadden kogelvrije vesten, de kinderen hadden er geen. De officieren hadden een opleiding, de dader had er geen", sprak de directeur.

De kinderen en leerkrachten hebben uiteindelijk 1 uur, 14 minuten en 8 seconden moeten wachten op hulp. "Dat is ondraaglijk. Het hoofd van de operatie (Pedro Arredondo) besliste om het leven van politieagenten boven het leven van kinderen te plaatsen." McCraw sprak over "een schandelijke mislukking". In een dergelijke situatie is bij twijfel een politieagent met een pistool voldoende om naar binnen te gaan en de schutter te stoppen - zelfs als dat een risico vormt voor de agent. "Als je daar eenmaal bent, is het jouw plicht om onmiddellijk in te grijpen en de schutter te stoppen", verklaarde McCraw nog.

Volgens een tijdslijn opgesteld door de Senaatscommissie van Texas, belde het hoofd van de operatie, de lokale politiechef Pedro Arredondo, vier minuten na zijn aankomst naar de gemeentelijke politie van Uvalde om een tactisch team te vragen. Hij beweerde dat ze alleen pistolen bij zich hadden en daardoor overmeesterd waren.



van Texas, belde het hoofd van de operatie, de lokale politiechef Pedro Arredondo, vier minuten na zijn aankomst naar de gemeentelijke politie van Uvalde om een tactisch team te vragen. Hij beweerde dat ze alleen pistolen bij zich hadden en daardoor overmeesterd waren. Twaalf minuten later kwamen nog minstens een dozijn agenten van verschillende instanties aan als versterking. Er was ook een eerste van drie kogelwerende schilden geleverd. Toch beval Arredondo de officieren niet om naar het klaslokaal te gaan.

70 minuten nadat de agenten zich in de nabijgelegen gang hadden verzameld, beval Arredondo hen uiteindelijk, om het klaslokaal te bestormen. De schutter werd daarbij gedood, maar hij had intussen al 21 kinderen en leraren doodgeschoten, 17 anderen had hij verwond.

Eerder raakte bekend dat de misstappen van de politie begonnen voor de aanvang van de schietpartij, toen een agent via 911 een melding kreeg over een verdachte met een geweer op de schoolcampus, dat schrijven Amerikaanse media.

"Stop het doden, stop het sterven"

Sinds de schietpartijen op de Columbine high school in Colorado in 1999, waarbij 12 studenten en een leraar om het leven kwamen, heeft de politie een ander beleid ten aanzien van dit soort schutters. De politie is sindsdien getraind om dergelijke "actieve schutters" te confronteren en te neutraliseren. De eerste agenten die arriveren, worden verondersteld de eersten te zijn die reageren, zonder te wachten op versterkingen.



"De post-Columbine-doctrine is duidelijk en ondubbelzinnig. Stop het doden en stop het sterven", zei directeur McCraw daarover.

Lokale chef: "Ik ben niet verantwoordelijk"

De lokale politiechef Arredondo heeft eerder gezegd dat hij zichzelf niet als verantwoordelijk beschouwt voor de reactie op de schietpartij. Hij veronderstelde dat iemand anders verantwoordelijk was.



Zijn advocaat heeft nog niet gereageerd op de getuigenis van McCraw. De ouders van de schoolkinderen eisten gisteren het ontslag van Arredondo.

Akkoord over hervorming wapenwet

De Amerikaanse senatoren van zowel de Democratische als de Republikeinse partij hebben vandaag een voorstel gepresenteerd om de federale wapenwetgeving te hervormen. De hervorming gaat wel veel minder ver dan wat president Joe Biden had gewild.



Het voorstel voorziet onder meer strengere juridische en psychologische achtergrondcontroles voor 18- tot 21-jarigen die en wapen willen kopen. En er zou ook harder worden opgetreden tegen de illegale verkoop van wapens. De wet zou deze maand nog kunnen worden goedgekeurd.