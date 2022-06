Stad Genk gaat zelf investeren in laadpalen

De stad gaat 1,5 miljoen euro investeren in laadpalen in eigen regie. De stad gaat een overeenkomst aan met SmartVille om dit project te realiseren. "We hebben nu een 30-tal palen die actief gebruikt worden, maar we merken dat er nu nog niet veel druk is", zegt schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (CD&V). "We verwachten dat er in de toekomst meer vraag gaat zijn, maar we willen niet heel Genk volzetten." Er wordt ook gestimuleerd om thuis of op het werk te laden. "We gaan nu samen met de inwoners en onze eigen diensten bepalen waar de laadpalen moeten komen."