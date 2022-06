Tentoonstelling toont hoe Ginder Ale uit Merchtem beroemd werd door  reclamecampagnes

Ginder Ale was een succes en telde op het hoogtepunt 230 werknemers. In 1972 werd de brouwerij overgenomen door Artois, later AB Inbev. De brouwerij lag pal in het centrum van Merchtem en had te maken met gebrek aan uitbreidingsmogelijkheid. Er werd dan maar in de hoogte uitgebreid, maar dat was logistiek ondoenbaar geworden: een aftrekkerij op de vierde verdieping waarvan de bakken dan via een railsysteem tot het gelijkvloers moesten raken. Er was zelfs een brug over de Kattestraat die beide gebouwen van de brouwerij verbond. De productie werd overgebracht naar Leuven, in 2020 stopte AB Inbev met het brouwen van Ginder Ale.