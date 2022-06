Traditionele kersen in Haspengouw met uitsterven bedreigd: "De droogtestress hakt er stevig in"

De Boomgaardenstichting wil dit ‘levend erfgoed’ vermeerderen en terug in het landschap te brengen. "Bij de oudere kersenvariëteiten stoten we echter op grote problemen", zegt Van Laer. "Omwille van de virusproblematiek met de invasieve Little Cherry Virussen willen we zeker zijn dat de bomen die we opkweken vrij zijn van deze belagers. De oudere bomen uit de boomgaarden geven ons deze garantie niet. Daarom kijken we samen met onderzoeksinstellingen zoals Proefcentrum Fruit in Sint-Truiden naar de mogelijkheden om de traditionele kersenvariëteiten te testen en eventueel vrij te maken van deze schadelijke virusziekten."