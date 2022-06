"The Boss" keert terug naar Werchter, als headliner van TW Classic 2023

Zeven jaar later keert Springsteen terug naar Werchter, met een 20e studioalbum op zak. In de loop van 2020 kwam "Letter to you" uit: nieuw werk waarmee "The Boss" zo snel mogelijk na de coronacrisis op tournee wou vertrekken. Maar Springsteen heeft tijdens de coronaperiode niet stilgezeten. Hij bracht een concertfilm en een boek uit, en werkte samen met voormalig Amerikaans president Obama aan een podcastreeks.

Maar begin 2023 trekken Springsteen en zijn band weer op tournee, eerst in de VS en daarna in Europa. Het worden hun eerste liveshows sinds het einde van hun vorige "The River Tour" begin 2017. "Na zes jaar kijk ik er enorm naar uit om onze geweldige en bijzonder trouwe fans terug te zien", laat Springsteen zelf in een geschreven reactie weten.

Er waren al verschillende Europese concertdata aangekondigd in het voorjaar en de zomer van 2023, maar Belgische fans bleven tot nu op hun honger zitten. In totaal zijn er al meer dan een miljoen tickets verkocht voor die nieuwe Europese tournee van "The Boss". Hij speelt onder meer op het Nederlandse festival Pinkpop. En voor zijn Belgische concert kiest Springsteen dus opnieuw voor de wei van Werchter.