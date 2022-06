Uitheemse diersoorten bedreigen inheemse in natuurgebied in Vilvoorde en Machelen: “Stop met exoten te droppen”

Natuurpunt MaViSt (Machelen-Vilvoorde-Steenokkerzeel) roept op om geen uitheemse dieren meer te droppen in de natuurgebieden. Onder andere de geelwangschilpadden en de Amerikaanse rivierkreeften zijn allemaal invasieve exoten: dieren die eigenlijk niet in Belgie voorkomen, maar hier door uitzetting of ontsnapping wel leven. De exoten zorgen ervoor dat inheemse diersoorten, zoals de kamsalamander, moeilijker kunnen overleven.

In de Bomputten, een natuurgebied in Vilvoorde, zitten zo Amerikaanse rivierkreeften. “De rivierkreeften voelen zich hier blijkbaar thuis”, zegt Dirk, een vrijwilliger bij Natuurpunt. “Ze vreten alles kaal en eten ook eitjes en larven en dat is een probleem, want de poelen hier zijn speciaal ingericht voor de zeldzame kamsalamander. We hebben intussen zo’n twintig rivierkreeften kunnen vangen. We hebben nu rond de poel een afsluiting geplaatst van 40 centimeter hoog, zodat ze niet meer in andere poelen kunnen geraken.”