Uitreiking koninklijke eretekens voorlopig uitgesteld door discussie over koloniaal verleden in Kamercommissie

Onder meer voormalig CD&V'er Eric Van Rompuy zou volgende week een ereteken krijgen na 36 jaar dienst in het parlement, meer bepaald het grootkruis in de Leopoldsorde. Maar Van Rompuy heeft gesuggereerd om een naamsverandering voor de onderscheiding te overwegen, omdat hij het ereteken ook niet per se wil weigeren.

Een koninklijke onderscheiding in naam van de Belgische koning die in opspraak is gekomen voor zijn gedrag tijdens de koloniale periode in Congo is in elk geval niet langer gepast, vindt hij. Van Rompuy stelt voor om de orde te herdopen tot de orde van Boudewijn, als eerbetoon aan onze overleden vorst.