Waar windturbines komen, volgen de actiecomités: hoe en waar kunnen ze dan wél worden gebouwd?

Windmolens worden vooral ingepland langs snelwegen, kanalen of belangrijke spoorwegen, of in haven- en industriegebieden. Maar ook naar mogelijke locaties in groene, open ruimte wordt gekeken. Al is natuurbescherming dan ook weer een element. Kortom, in het dichtbevolkte Vlaanderen met zijn lintbebouwing is het niet evident om plekken te vinden die in aanmerking komen.

Bij het toekennen van de vergunning voor een turbine, is de afstand tot huizen geen criterium. Geluidsoverlast en slagschaduw zijn dat wel. Aan de hand daarvan wordt de overlast ingeschat. Hoe dat juist gebeurt en wat de criteria zijn, lees je in dit artikel.