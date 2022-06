Vier schoolbussen in Meise verdwijnen, 200 kinderen moeten op zoek naar alternatief 

De gemeente Meise heeft nu vier schoolbussen die dagelijks zo'n 200 kinderen naar de lagere school brengen en terug. Vanaf 1 januari 2023 wordt dat busvervoer afgeschaft omdat de kosten te hoog oplopen. De busritten kosten de gemeenten 200.000 euro per jaar, een bedrag dat de gemeente liever wil uitgeven aan andere zaken.

“We willen het geld investeren in alle schoolgaande kinderen”, zegt schepen van Onderwijs Jorn Lathouwers (LB+). “Zo gaan we twee keer in de week fruit aanbieden. We gaan ook een eenmalige subsidie van 5000 euro geven per school om de speeltuigen te renoveren. In twee scholen wordt ook huiswerkbegeleiding opgestart en verder gaan we investeren in een veilige schoolomgeving omdat we verwachten dat we nu meer verkeer daar zullen krijgen.”