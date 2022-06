Vrachtwagen beschadigt twee beschermde bomen uit Hoge Wieltjesgracht in Ieper

Enkele maanden geleden reed een biertankwagen zich vast onder een boom in de Hoge Wieltjesgracht in Ieper. En dinsdagavond gebeurde hetzelfde met een oplegger. Een bestuurder van 21 jaar oud uit Frankrijk raakte rond 21 uur twee bomen. Een deel van een boom werd meters meegesleurd en lag op de oplegger. De brandweer moest komen om het stuk boom te verwijderen door het in stukken te zagen met kettingzagen.

De twee bomen die geraakt zijn, zijn sinds 2010 erkend als beschermd monument. “Die bomen zijn gesnoeid tot een hoogte van minstens vier meter en in de straat is een maximumhoogte van 3,5 meter”, zegt Ives Goudeseune, schepen van Openbaar Domein (Vooruit). “De twee bomen zijn onherstelbaar beschadigd, waardoor ze vervangen én vergoed moeten worden. We wachten nu het verslag van de politie af.”