Waarom ligt focus zo sterk op landbouw om stikstof te beperken? "In andere sectoren regulering al jaren strenger" 

Wanneer we kijken naar de bijdrage van de landbouw aan de stikstofuitstoot in Vlaanderen, dan is die sector de belangrijkste. In verhouding is de sector verantwoordelijk voor veel meer stikstofneerslag dan bijvoorbeeld de transportsector en de industrie, blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij. In de landbouw wordt er, in tegenstelling tot in andere sectoren, ook maar moeizaam winst geboekt.