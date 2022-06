Een aardbeving van 6.1 is zwaar, maar zo zijn er wel meer: waarom zijn er dan toch zoveel slachtoffers in Afghanistan?

De getroffen regio rond de stad Khost is een erg ruig gebied, vertelt VRT NWS-journalist Jens Franssen die onlangs in het getroffen gebied was. "Vanuit de hoofdstad Kaboel is dat een reis van een uur of 5 met de auto, Een heel zware reis, want er loopt maar één asfaltweg naartoe en je moet over een bergpas van meer dan 3.000 meter. Als je dan een aardbeving hebt en een aantal bruggen zijn ingestort, dan wordt het heel moeilijk om daar over land hulp naartoe te sturen."

"Maar een groot deel van de infrastructuur, van de vliegtuigen en de helikopters, werkt niet meer. Dus de vraag is hoe snel de hulp in zo’n onherbergzaam gebied zal geraken", zegt Franssen. Het is ook nog maar de vraag of de taliban snel buitenlandse hulpverlening zal toelaten. Pakistan, dat betere voorzieningen heeft, zou volgens hem kunnen bijspringen.

Franssen verwacht dat de dodentol heel zwaar zal zijn. "Je spreekt over kleine dorpen op bergflanken, en van bouwvoorschriften moet je je niet veel voorstellen. We hebben daarnaast ook weinig zicht op hoeveel mensen er in de regio wonen. De officiële cijfers daarover zijn erg verouderd", zegt hij.