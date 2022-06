Steeds meer wapens en munitie verloren of gestolen bij Defensie: "Verontrustend, de cijfers nemen jaar na jaar toe"

"Vooral de dossiers over verlies van munitie en wapens stijgen fors", zegt Kamerlid Buysrogge. "In de periode 2017 tot en met 2021 zijn 86 wapens verloren gegaan en zijn er 109 dossiers van munitieverliezen." Ter vergelijking: over de periode van 2016 tot 2020 ging het slechts over 46 verloren wapens en 83 dossiers van munitieverlies.

Het aantal zoekgeraakte wapens is dus in een jaar tijd bijna verdubbeld. "Dat zijn hoge cijfers", zegt het Kamerlid. "Zeker als je weet dat we nog maar net de affaire-Conings (zie kaderstukje) achter de rug hebben."