Zelzate mag als eerste Vlaamse gemeente grote bedrijven zwaarder blijven belasten

Vanaf dit jaar halveert de milieubelasting in Zelzate van 55 naar 27,50 euro voor alle gezinnen, vanaf 2024 verdwijnt de milieubelasting dan helemaal. "Die taxshift kost de bedrijven amper 0,09 procent van hun winsten," legt schepen en Kamerlid Steven De Vuyst (PVDA) uit. "Het gaat dus om bedragen die zij amper voelen. Toch was dat was nog een brug te ver voor Voka, en voor de multinationals ArcelorMittal, Jan De Nul en Rain Carbon. Zij gingen naar de Raad van State en wilden onze aangepaste belasting laten vernietigen, maar trekken nu dus aan het kortste eind. We halen hier als gemeentebestuur een stevige slag thuis voor onze inwoners en kleine zelfstandigen."