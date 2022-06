In Spanje vliegen er binnenkort zeppelins rond: "Leuk concept, maar geen alternatief voor vliegtuig"

Het grootste nadeel van de zeppelin is de snelheid. Het toestel gaat maximaal 130 kilometer per uur, vergeleken met de snelheid van een normaal vliegtuig is dat heel traag. Het traject Barcelona- Mallorca, een afstand van ongeveer 200 kilometer, zou een zeppelin in een kleine vier uur afleggen. Iets waar een normaal vliegtuig een halfuur over doet.