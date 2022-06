25-jarige Belg wint eerste editie Europese uitvindersprijs met slimme robotarm voor afvalrecyclage

In 2019 gaat Dewulf in de tuin van zijn ouders aan de slag. Voor 40 euro heeft hij op eBay een lopende band gekocht. Samen met zijn neefjes verzamelt hij huishoudelijk afval van buren. Dat wordt gescand op de lopende band.

Met die scans trekt Dewulf vervolgens naar de garage van zijn vriend Hedley, die ook computeringenieur is. Daar ontwikkelen beide mannen twee systemen: een algoritme dat, met behulp van artificiële intelligentie, afval kan onderscheiden en een robotarm die het afval in sneltempo sorteert in zes verschillende categorieën.

De uitvinding is een feit. Dewulf en Hedley richten de start-up Recycleye op en halen in 2020 iets meer dan een miljoen euro op. Samen met onder meer Microsoft en ontwikkelaar van computerhardware Nvidia beginnen ze te werken aan de ontwikkeling van hun robotsorteerarm. Tegen het einde van het jaar is het systeem operationeel.