27 Kempense gemeentes gaan dak- en thuislozen tellen: “Er zijn veel verborgen daklozen in de Kempen”

De telling gebeurt in samenwerking met KU Leuven die daklozen over heel Vlaanderen telt. “In de Kempen doen we die telling zelf, omdat we willen weten waar de verrassingen zitten bij dak- en thuislozen en welke groepen kwetsbaar zijn.” Op dit moment zijn daar nog weinig cijfers over. “Er is een heel gefragmenteerd beeld over het aantal daklozen. Met deze telling krijgen we betrouwbare cijfers.”

Ook in Mechelen, Boom, Lier en de stad Antwerpen gaan ze dak- en thuislozen tellen om een beter beeld te krijgen.