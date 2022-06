Acht kindjes geëvacueerd na elektriciteitsbrand bij onthaalouder in Zarren

In de Stadenstraat in Zarren is er bij onthaalouder Jolien Duyck (31) vanmiddag een brand ontstaan. Er klonken plots hevige knallen en daarna nam Jolien een brandgeur waar. Er kwam rook uit de stopcontacten en de koelkast produceerde zwarte rook. “Mijn eerste bekommernis was de veiligheid van de kindjes. Naast mijn eigen zoon, die thuis ziek was, waren er zeven kindjes tussen de zes maanden en 2,5 jaar aanwezig”, zegt onthaalouder Jolien Duyck.