Taliban vragen internationale hulp na aardbeving in Afghanistan, VN-personeel en noodhulp onderweg

De aardbeving treft een land dat sowieso al diepe ellende doormaakt. Sinds de terugtrekking van de internationale troepen en de machtsovername van de taliban riskeren miljoenen mensen toenemende honger en armoede. Het gezondheidssysteem staat er zwaar onder druk. Afghanistan staat ook in de top 15 van de zwaarst getroffen landen met ernstige ondervoede jonge kinderen.

De aardbeving had een kracht van 5,9 tot 6,1, naargelang de bron. Het aantal doden en gewonden zou de komende dagen nog meer kunnen oplopen. De communicatie met het getroffen gebied verloopt heel moeizaam, geven de taliban toe. Er wordt ook vermoed dat verschillende mensen nog onder het puin van huizen of andere gebouwen liggen. De zoekacties naar overlevenden gaat moeizaam in de verafgelegen dorpen in het bergachtige gebied in het oosten van het land. Sommigen graven met hun handen in het puin van de huizen op zoek naar overlevenden.