Aftrap gegeven voor nieuw gebouw voetbalclub Lutlommel VV

“Het wordt een hypermodern clubgebouw”, vertelt burgemeester Bob Nijs (CD&V) trots. “Het wordt het paradepaardje van de renovatie van de voetbalterreinen.” In het nieuwe clubgebouw komen een kantine, 10 nieuwe kleedkamers en een vergaderzaal. Daarnaast is ook een speeltuintje voor de allerkleinsten voorzien. “Het heeft een mooi buitenterras, geeft uitzicht op de rondom gelegen terreinen en bezoekers hebben meteen aansluiting op de tribune die opvallend in het groen ligt”, aldus de burgemeester.