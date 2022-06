Antwerpse recreatiedomeinen nemen extra maatregelen na vechtpartijen: "Amokmakers komen er niet meer in"

Tijdens een overleg hebben de verschillende politiezones en de directeurs van de domeinen beslist om ook een tijdslot in te voeren. "Zodat de mensen niet allemaal tegelijk komen en ze niet te lang in de rij moeten wachten”, zegt gedeputeerde Mireille Colson (N-VA), die bevoegd is voor de recreatiedomeinen. "Je kan ook maar maximum 10 tickets tegelijkertijd kopen. Dat systeem is niet waterdicht, maar ik zie niet in hoe dat wél kan. Uiteindelijk worden de brave bezoekers gestraft en zullen mensen altijd wel een omweg proberen vinden."