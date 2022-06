Bouwwijze van zolder had impact op zware brand in appartementsgebouw in Opwijk

Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden deelt haar visie. “Het is essentieel dat we uit rampen, zoals de brand in Opwijk, lessen trekken voor de toekomst", zegt Verlinden. "De vaststelling dat het vuur zich razendsnel kon verspreiden via de open zolder is een belangrijk aandachtspunt voor alle partners die betrokken zijn bij brandpreventie. Het is ook een goede zaak dat de te trekken lessen uit deze brand ruim worden gedeeld.”