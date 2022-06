China en zijn staatsmedia maken zich vaker schuldig aan het verspreiden van desinformatie. Zo stuurde de Global Times in maart nepnieuws over India de wereld in. In een tweet beweerde de krant dat de toren Qutb Minar in New Delhi verlicht werd met de kleuren van de Russische vlag. Het zou moeten uitschijnen dat het land Rusland steunt in het conflict met Oekraïne. In werkelijkheid had de verlichting van de toren niets met Rusland te maken.