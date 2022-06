Dader van dodelijke steekpartij in Matongewijk opgepakt

De man die afgelopen zaterdag in de Brusselse Matongewijk een veertiger zou neergestoken hebben, is opgepakt. Dat meldt het Brusselse parket. De 26-jarige verdachte, die na de feiten geseind was, heeft zich maandag via zijn advocaat bij de politie aangegeven. Hij werd woensdag in verdenking gesteld voor doodslag en onder aanhoudingsbevel geplaatst.