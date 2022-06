Dermagne verdedigt aanwezigheid van PS-voorzitter op manifestatie

Gevraagd naar een mogelijke herziening van de loonnormwet van 1996 over het concurrentievermogen van bedrijven - die na de wijziging door de regering-Michel loonsverhogingen exclusief indexering inperkt - pleitte Dermange ervoor om de sociale partners terug de mogelijkheid te geven om te onderhandelen over loonsverhogingen of hogere premies, afhankelijk van de gezondheid van de sectoren. "Waar ruimte is, in bedrijven en in sectoren, moet onderhandeld kunnen worden."