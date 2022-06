Diest neemt tijdelijk scheepsbel van Belgisch marineschip in bewaring

De stad Diest neemt tijdelijk de scheepsbel van het Belgische marineschip "Lobelia" in bewaring. Diest is peterstad van de mijnenveger, en die wordt binnenkort uit de vaart genomen voor onderhoud. De traditie wil dat de peterstad van het schip in die periode de scheepsbel in bewaring neemt. Diest is al sinds 1988 peterstad van de Lobelia.