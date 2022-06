Conflict over een van 's werelds grootste kobaltmijnen in Congo escaleert

Het escalerend conflict is belangrijk, omdat Congo in de wereld een erg grote leverancier van kobalt is, een grondstof dat voor de fabricatie van veel batterijen van elektrische wagens essentieel is. De Tenke Fungurume mijn was vorig jaar een van de grootste kobaltproducenten ter wereld en is eveneens een grote koperleverancier.

Het dispuut kadert ook in de inspanningen van de Congolese president Felix Tshisekedi om de mijnbouwdeals onder de loep te nemen die afgesloten werden onder zijn voorganger Joseph Kabila.