Ex-politieman krijgt 6 maanden cel voor stroperij op grote schaal in Haacht: klemmen, gif en wapens gevonden 

In januari 2021 kreeg Vogelbescherming Vlaanderen een tip over mogelijke wanpraktijken en inbreuken op de jachtwetgeving in Haacht. De Natuurinspectie van het Agentschap voor Natuur en Bos verrichtte hierna een huiszoeking op heterdaad. Op het landbouwperceel van de 54-jarige man werden 11 kast- of kooivallen, 13 stroppen, 38 veerklemmen, en verboden wapens aangetroffen. Tot slot troffen de natuurinspecteurs ook nog een grote hoeveelheid gifstoffen en bijhorende injectienaalden aan.