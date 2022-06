Nadat flauwgevallen WK-finaliste uit water werd gered: "Wie alleen is, is vogel voor de kat"

De sportarts heeft daarom een duidelijke aanbeveling. "We raden bij alle watersporten - of je nu in een bootje zit of zwemt - aan om het altijd met minstens twee te doen. Want als je een syncope alleen doet, ben je een beetje een vogel voor de kat. Niemand kan je redden en je kan jezelf niet in veiligheid brengen. Iemand altijd bij jou hebben of iemand die supervisie doet, is essentieel voor mensen die watersporten doen."