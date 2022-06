Gent telt net geen 1.000 Oekraïense vluchtelingen, stad wil financiële steun van Vlaanderen om woondorpen te creëren

"Er is 1 e-mailadres, 1 telefoonnummer en 1 adres. Alles is gecentraliseerd", vertelt Ursula Jaramillo, teamcoördinator bij IN-Gent, een extern agentschap dat samen met de stad Gent Oekraïense vluchtelingen ondersteunt. "Het unieke is dat het OCMW, de mutualiteiten en allerlei andere diensten in Gent onder één dak zitten om de Oekraïense vluchtelingen te ontvangen. Ze worden van burgerlijke zaken onmiddellijk doorverwezen naar het OCMW en kunnen zich aansluitend inschrijven voor een basiscursus Nederlands. Na maximaal 3 dagen is alles geregeld, op geen enkel moment zijn er wachtrijen."

