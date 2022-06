Drie leerlingen van Sint-Claracollege In Arendonk geschorst nadat ze medeleerlinge zwaar schoppen en slaan

"Geen enkele school is pestvrij, maar dergelijk fysiek geweld is heel ernstig en heeft ons zwaar geraakt", vertelt directeur Griet Wens van het Sint-Claracollege aan Radio 2. "Dit hebben we in al die jaren nog nooit meegemaakt." Op beelden van het incident is te zien hoe de drie meisjes een andere leerlinge in groep en herhaaldelijk schoppen en slaan. "De aanleiding was een akkefietje dat 's morgens al was ontstaan, maar waarvan er bij ons geen melding was gemaakt. Dat is in de namiddag totaal geëscaleerd."

De school heeft het slachtoffer naar eigen zeggen meteen na het incident opgevangen en ook haar ouders werden uitgenodigd op school. "Ook de drie daders zijn apart genomen en ook hun ouders zijn uitgenodigd voor een gesprek. Ze zijn alle drie geschorst tot het einde van het schooljaar om opnieuw een veilig schoolklimaat te kunnen creëren. We bekijken ook nog of ze volgend schooljaar al dan niet mogen terugkeren."