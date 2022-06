107-jarige Godelieve uit Lo-Reninge moedigt iedereen aan om vierde coronaprik te halen

Ondanks haar leeftijd is Godelieve nog een heel actieve dame. Zo maakte ze drie jaar geleden nog een parachutesprong voor het televisieprogramma “één jaar later”. Ze beleefde ook al een ballonvaart, een Lourdesreis met de bisschop en een ontmoeting met haar idool Dana Winner.

Tijdens corona verbleef Godelieve in een Iepers woonzorgcentrum. Toen ze besmet raakte, kon kleinzoon Danny haar niet meer zien. Toen ze het virus versloeg, besliste Godelieve te verhuizen naar een zorgflat in Reninge. “Ze woont er zelfstandig en is haar eigen baas. Dit vaccin komt op het gepaste moment. Ik voel me weer op mijn gemak”, voegt Danny toe.