Huiszoekingen in Molenbeek na schietincidenten

"We kunnen momenteel bevestigen dat er meerdere huiszoekingen zijn uitgevoerd deze ochtend in Molenbeek in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar schietincidenten in Molenbeek", zegt parketwoordvoerster Willemien Baert. "Gelet op het lopende onderzoek kunnen we momenteel geen verdere informatie meedelen in het belang van het onderzoek."