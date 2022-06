Japanse Tuin in Hasselt opent pop-uprestaurant met typische Japanse invloeden

“Het is heel speciaal om in de Japanse Tuin te mogen koken”, vertelt chef-kok Pajtim Bajrami van het nieuwe restaurant Otoro. In september opent hij zijn restaurant in Hasselt, maar in afwachting gaat hij enkele dagen aan de slag in de Japanse Tuin. “Japan inspireert me en ik werk graag met Japanse producten. Ik ga onder andere een stukje tonijn lakken met sushi-azijn, soja en rijstwijn.”