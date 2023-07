Jouw vraag over Brussel: Welke oorlogsdaden vonden plaats op de plek waar nu de VRT staat?

De Duitsers kozen de plek niet zomaar uit. Lang voor de openbare omroepen hun gebouwen hier optrokken, stond er de Nationale Belgische Schietbaan. Het was de tweede die in Brussel gebouwd werd. De eerste stond op het Daillyplein. De tweede, op de grotere site, werd gebouwd in 1888. Voor de oorlog was het de bedoeling dat de Burgerwacht er schietoefeningen kwam doen. De Burgerwacht was een soort van hulpleger, bestaande uit burgers. De Nationale Schietbaan was een groot complex met overdekte schietlokalen, schietterreinen in de openlucht en een weide met schietheuvels om te leren schieten op valse vogels.